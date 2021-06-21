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Рекордсменка Украины по непрерывному бегу разбилась в ДТП
Большая потеря
Фото - Facebook
Украинская легкоатлетка Екатерина Долган в 21-летнем возрасте погибла в ДТП на трассе Киев-Прилуки. Об этом в Facebook сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.
"Вчера в ДТП разбилась рекордсменка Национального реестра рекордов Украины в номинации «Самый длительный непрерывный бег на беговой тренажере», кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, призер многочисленных соревнований и чемпионатов Украины Екатерина Долган ...
Еще два дня назад она участвовала в своем очередном забеге в Сумах. И впереди было еще вся жизнь, масса планов, побед и мечтаний... Когда мы готовили ее рекорд, мы назвали Катю «Бегущая за солнцем»... Легкого бега тебе в Вечность, девочка", - написала Ветрова.
Долган уснула за рулем и потеряла контроль над управлением машиной. Автомобиль вылетел с дороги и врезался в доску, которая пробила лобовое стекло и не оставила спортсменке шансов на спасение.
Екатерине Долган принадлежит рекорд Украины по непрерывному бегу на дорожке – легкоатлетка за 5 часов преодолела 51 километр. Также Долган является рекордсменкой Украины в беге на 10 тысяч метров.
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