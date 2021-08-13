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Магучих: Я верна Украине, враг готов на все
Патриотический пост украинки
фото - insidethegames.biz
Бронзовый призер Олимпиады в Токио Ярослава Магучих в Instagram снова высказалась о скандальной истории с фотографией с россиянкой Марией Ласицкене.
"Уважаемые соотечественники, я знаю, что мое фото с российской спортсменкой вызвало большой резонанс. Хочу объяснить, что произошло.
Выступить на Олимпиаде – мечта и смысл всей жизни каждого спортсмена. Словами не передать эмоции в момент, когда моя мечта сбылась. Мне покорилась не только высота, но и олимпийская медаль.
Я была в восторге от победы. В такие минуты хочется обнять весь мир.
Хочу всех заверить: я имею честь принадлежать к рядам военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые защищают страну в российско-украинской войне.
Уважаю наших воинов, которые дают всем нам возможность работать, тренироваться, жить мирной жизнью.
Я верна Украине. Понимаю, что произошло. Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на все. Для меня это опыт, который делает меня сильнее.
Впереди – новые старты, наши новые победы. Я готова к ним. Спасибо за поддержку", - написала Магучих.
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