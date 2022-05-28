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Украинка Гладийчук победила на турнире в Германии
Молодчина, лучшая
Украинская легкоатлетка Яна Гладийчук одержала победу в секторе для прыжков с шестом на турнире в Германии.
Наша спортсменка показала результат 4,30 м., что стало лучшим показателем турнира.
Реклинггаузен, Германия.
Прыжки с шестом
1. Яна Гладийчук (Украина) – 4,30 м.
2. Кэролайн Бонд Голм (Дания) – 4,20м.
3. Микаэла Мейер (Швеция) – 4,20 м.
Напомним, что ранее Ярослава Магучих
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