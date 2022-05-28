  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Украинка Гладийчук победила на турнире в Германии
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинка Гладийчук победила на турнире в Германии

Легкая атлетика
Обновлено
(1 голосов)

Молодчина, лучшая

Украинка Гладийчук победила на турнире в Германии

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Яна Гладийчук одержала победу в секторе для прыжков с шестом на турнире в Германии.

Наша спортсменка показала результат 4,30 м., что стало лучшим показателем турнира.

Реклинггаузен, Германия.

Прыжки с шестом

1. Яна Гладийчук (Украина) – 4,30 м.

2. Кэролайн Бонд Голм (Дания) – 4,20м.

3. Микаэла Мейер (Швеция) – 4,20 м.

Напомним, что ранее Ярослава Магучих победила на турнире в США.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Яна Гладийчук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде