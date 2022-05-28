Украинка Гладийчук победила на турнире в Германии

Украинская легкоатлетка Яна Гладийчук одержала победу в секторе для прыжков с шестом на турнире в Германии.

Наша спортсменка показала результат 4,30 м., что стало лучшим показателем турнира.

Реклинггаузен, Германия.

Прыжки с шестом

1. Яна Гладийчук (Украина) – 4,30 м.

2. Кэролайн Бонд Голм (Дания) – 4,20м.

3. Микаэла Мейер (Швеция) – 4,20 м.