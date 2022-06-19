Магучих: Моя самая большая надежда – установить мировой рекорд

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировала победу на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.

"Это наслаждение – прыгнуть 2,01 м и совершить неплохие попытки на 2,05 м. Я знаю, что готова взять эту высоту, потому что я тренируюсь для этого и могу этого достичь.

Это трудно тренироваться и готовиться к соревнованиям, оставаться сфокусированным на тренировке, несмотря на все эти вещи, которые происходят дома. Это все сложно, потому что я не могу вернуться домой, пока мой сезон не завершится в сентябре.

К тому времени я буду просто пытаться продемонстрировать свои лучшие выступления на соревнованиях, где в секторе буду биться за Украину.

А если уж говорить о спорте, то моя самая большая надежда – установить мировой рекорд" – сказала она.