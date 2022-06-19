  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Магучих: Моя самая большая надежда – установить мировой рекорд
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Магучих: Моя самая большая надежда – установить мировой рекорд

Легкая атлетика
Обновлено
(1 голосов)

Комментарий чемпионки

Магучих: Моя самая большая надежда – установить мировой рекорд

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировала победу на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.

"Это наслаждение – прыгнуть 2,01 м и совершить неплохие попытки на 2,05 м. Я знаю, что готова взять эту высоту, потому что я тренируюсь для этого и могу этого достичь.

Это трудно тренироваться и готовиться к соревнованиям, оставаться сфокусированным на тренировке, несмотря на все эти вещи, которые происходят дома. Это все сложно, потому что я не могу вернуться домой, пока мой сезон не завершится в сентябре.

К тому времени я буду просто пытаться продемонстрировать свои лучшие выступления на соревнованиях, где в секторе буду биться за Украину.

А если уж говорить о спорте, то моя самая большая надежда – установить мировой рекорд" – сказала она.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ярослава Магучих
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
XSport

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде