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Магучих: Моя самая большая надежда – установить мировой рекорд
Комментарий чемпионки
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировала
"Это наслаждение – прыгнуть 2,01 м и совершить неплохие попытки на 2,05 м. Я знаю, что готова взять эту высоту, потому что я тренируюсь для этого и могу этого достичь.
Это трудно тренироваться и готовиться к соревнованиям, оставаться сфокусированным на тренировке, несмотря на все эти вещи, которые происходят дома. Это все сложно, потому что я не могу вернуться домой, пока мой сезон не завершится в сентябре.
К тому времени я буду просто пытаться продемонстрировать свои лучшие выступления на соревнованиях, где в секторе буду биться за Украину.
А если уж говорить о спорте, то моя самая большая надежда – установить мировой рекорд" – сказала она.
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