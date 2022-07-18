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Богдан Бондаренко: Россияне писали мне, что их страна пришла меня спасти
Правда спортсмен не понимает от кого
Фото: kharkovblog.info
Украинский призер Олимпийских игр Богдан Бондаренко в интервью Los Angeles Times рассказал о сообщениях от россиян, критиковавших его гражданскую позицию:
"Я получил сообщение от спортсменов из страны-агрессора, что они разочарованы моей позицией и что их страна пришла меня спасти. От кого? Но сначала их интересовало, почему они отстранены и не могут выступать на международных соревнованиях".
Сегодня я выполняю свою работу. У меня готова экстренная сумка на всякий случай, и если понадобится, то и моя очередь дойдет. Я готов приехать в Украину и защищать ее", - сказал спортсмен.
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