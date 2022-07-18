Богдан Бондаренко: Россияне писали мне, что их страна пришла меня спасти

Украинский призер Олимпийских игр Богдан Бондаренко в интервью Los Angeles Times рассказал о сообщениях от россиян, критиковавших его гражданскую позицию:

"Я получил сообщение от спортсменов из страны-агрессора, что они разочарованы моей позицией и что их страна пришла меня спасти. От кого? Но сначала их интересовало, почему они отстранены и не могут выступать на международных соревнованиях".

Сегодня я выполняю свою работу. У меня готова экстренная сумка на всякий случай, и если понадобится, то и моя очередь дойдет. Я готов приехать в Украину и защищать ее", - сказал спортсмен.