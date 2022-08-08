  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Юлия Левченко: Все украинцы, которые сейчас за границей хотят вернуться домой
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Юлия Левченко: Все украинцы, которые сейчас за границей хотят вернуться домой

Легкая атлетика
(1 голосов)

Украинка сейчас находится в Европе

Юлия Левченко: Все украинцы, которые сейчас за границей хотят вернуться домой

Юлія Левченко, фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко поделилась мнениями по поводу того, как изменилась ее жизнь.

"Это стременная штука, не хочется это признавать. Но жизнь уходит.

Сейчас за границей много украинцев, в том числе я. Но с кем не общаюсь, все хотят домой. Я чувствую – ты приезжаешь сюда, и ты не дома. И ты не можешь позволить себе это чувствовать, потому что твой дом – Украина. Это трудно.

Я благодарю всех, кто продолжает вести бизнес в Украине, продолжает работать, ходить на работу, поддерживать экономику страны, несмотря ни на что. Человек просыпается утром – у него есть цель.

Ты не можешь полностью закрыться в себе. Надо и смеяться, и плакать. Не знаю, как тем людям, которые все потеряли или потеряли кого-то… Но если есть возможность жить, надо жить. Ради детей и будущего. Чтобы у них все же было детство", – рассказала Левченко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юлия Левченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде