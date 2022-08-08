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Юлия Левченко: Все украинцы, которые сейчас за границей хотят вернуться домой
Украинка сейчас находится в Европе
Юлія Левченко, фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Юлия Левченко поделилась мнениями по поводу того, как изменилась ее жизнь.
"Это стременная штука, не хочется это признавать. Но жизнь уходит.
Сейчас за границей много украинцев, в том числе я. Но с кем не общаюсь, все хотят домой. Я чувствую – ты приезжаешь сюда, и ты не дома. И ты не можешь позволить себе это чувствовать, потому что твой дом – Украина. Это трудно.
Я благодарю всех, кто продолжает вести бизнес в Украине, продолжает работать, ходить на работу, поддерживать экономику страны, несмотря ни на что. Человек просыпается утром – у него есть цель.
Ты не можешь полностью закрыться в себе. Надо и смеяться, и плакать. Не знаю, как тем людям, которые все потеряли или потеряли кого-то… Но если есть возможность жить, надо жить. Ради детей и будущего. Чтобы у них все же было детство", – рассказала Левченко.
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