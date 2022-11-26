Юлия Левченко продолжает подготовку к следующему сезону. Фото

Украинская легкоатлетка, многократный призер Кубков мира, чемпионатов мира и Европы по прыжкам в высоту Юлия Левченко продолжает подготовку к следующему сезону. Соответствующее фото наша соотечественница разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее жена Усика призналась в любви к украинцам.