 Юлия Левченко продолжает подготовку к следующему сезону. Фото ᐉ UA-Футбол
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Юлия Левченко продолжает подготовку к следующему сезону. Фото

Легкая атлетика
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Украинка тренируется

Юлия Левченко продолжает подготовку к следующему сезону. Фото

Юлія Левченко, фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, многократный призер Кубков мира, чемпионатов мира и Европы по прыжкам в высоту Юлия Левченко продолжает подготовку к следующему сезону. Соответствующее фото наша соотечественница разместила на своей странице в Instagram.

Юлия Левченко продолжает подготовку к следующему сезону. Фото - изображение 1

Напомним, ранее жена Усика призналась в любви к украинцам.

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В статье: Юлия Левченко
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