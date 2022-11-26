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Юлия Левченко продолжает подготовку к следующему сезону. Фото
Украинка тренируется
Юлія Левченко, фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, многократный призер Кубков мира, чемпионатов мира и Европы по прыжкам в высоту Юлия Левченко продолжает подготовку к следующему сезону. Соответствующее фото наша соотечественница разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, ранее жена Усика
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