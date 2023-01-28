Марина Бех-Романчук завоевала бронзу на турнире в Германии

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук отлично начала сезон. На первом же международном турнире World Athletics Indoor Tour Gold в немецком Карлсруэ наша спортсменка завоевала медаль.

С результатом 14,41 м. украинка взяла бронзу. Золотая и серебряная медали у представительниц Кубы Лиадагмис Повеа (14,64) и Леянис Перес-Эрнандес (14,45).

????????Українка Марина Бех-Романчук відкрила міжнародний зимовий легкоатлетичний сезон бронзовою нагородою на турнірі серії World Athletics Indoor Tour gold у Карлсруе ????????.



World Athletics#НОК #Україна #UkrainianSport #МаринаБехРоманчук #worldindoortour pic.twitter.com/BZWLFrj15Q — НОК України (@OlympicUA) January 28, 2023