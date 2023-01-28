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Марина Бех-Романчук завоевала бронзу на турнире в Германии
Просто молодец, отличное начало
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук отлично начала сезон. На первом же международном турнире World Athletics Indoor Tour Gold в немецком Карлсруэ наша спортсменка завоевала медаль.
С результатом 14,41 м. украинка взяла бронзу. Золотая и серебряная медали у представительниц Кубы Лиадагмис Повеа (14,64) и Леянис Перес-Эрнандес (14,45).
????????Українка Марина Бех-Романчук відкрила міжнародний зимовий легкоатлетичний сезон бронзовою нагородою на турнірі серії World Athletics Indoor Tour gold у Карлсруе ????????.— НОК України (@OlympicUA) January 28, 2023
World Athletics#НОК #Україна #UkrainianSport #МаринаБехРоманчук #worldindoortour pic.twitter.com/BZWLFrj15Q
Напомним, что ранее сборная Украины по парабиатлону
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