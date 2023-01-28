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Марина Бех-Романчук завоевала бронзу на турнире в Германии

Легкая атлетика
(1 голосов)

Просто молодец, отличное начало

Марина Бех-Романчук завоевала бронзу на турнире в Германии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук отлично начала сезон. На первом же международном турнире World Athletics Indoor Tour Gold в немецком Карлсруэ наша спортсменка завоевала медаль.

С результатом 14,41 м. украинка взяла бронзу. Золотая и серебряная медали у представительниц Кубы Лиадагмис Повеа (14,64) и Леянис Перес-Эрнандес (14,45).

Напомним, что ранее сборная Украины по парабиатлону победила на чемпионате мира 2023.

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В статье: Марина Бех-Романчук
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