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Идеальная фигура: Марина Бех-Романчук удивила поклонников новым образом. Фото
Украинка роскошная
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка, чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка предстала в необычном образе – надела полностью белый костюм и подчеркнула идеальные контуры своего тела. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее украинский лыжный акробат Котовский
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