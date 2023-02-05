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Идеальная фигура: Марина Бех-Романчук удивила поклонников новым образом. Фото

Легкая атлетика
(1 голосов)

Украинка роскошная

Идеальная фигура: Марина Бех-Романчук удивила поклонников новым образом. Фото

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка предстала в необычном образе – надела полностью белый костюм и подчеркнула идеальные контуры своего тела. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее украинский лыжный акробат Котовский победил на этапе Кубка мира.

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В статье: Марина Бех-Романчук
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