Идеальная фигура: Марина Бех-Романчук удивила поклонников новым образом. Фото

Украинская легкоатлетка, чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка предстала в необычном образе – надела полностью белый костюм и подчеркнула идеальные контуры своего тела. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее украинский лыжный акробат Котовский победил на этапе Кубка мира.