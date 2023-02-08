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Юлия Левченко взяла золотую медаль на этапе Всемирного легкоатлетического тура в Мондевиле
Отличный результат
Юлія Левченко, фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко принесла Украине золотую медаль на этапе Всемирного легкоатлетического тура в помещении в Мондевиле (Франция) .
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Её результат составил 1.89 м. На втором месте расположилась эстонка Кармен Бруус – 1,86 м., а топ-3 замкнула француженки Солен Жикель – 1,86 м.
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