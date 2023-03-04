  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Марина Бех-Романчук прибыла в Германию для подготовки к соревнованиям. Фото
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марина Бех-Романчук прибыла в Германию для подготовки к соревнованиям. Фото

Легкая атлетика
Обновлено
(1 голосов)

Желаем удачи

Марина Бех-Романчук прибыла в Германию для подготовки к соревнованиям. Фото

Фото: УНИАН

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира и чемпионка Европы по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка прибыла в Германию, где проведет тренировочный сбор в рамках подготовки к следующим соревнованиям. Соответствующие снимки она разместила на своей странице в Instagram.

Марина Бех-Романчук прибыла в Германию для подготовки к соревнованиям. Фото - изображение 1Марина Бех-Романчук прибыла в Германию для подготовки к соревнованиям. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее украинец Проценко вышел в финал чемпионата Европы по прыжкам в высоту.

По теме
yellow-arrow
Магучих, Левченко и Табашник вышли в финал ЧЕ-2023
yellow-arrow
Андрей Проценко: К зимнему сезону целенаправленно не готовились
yellow-arrow
Дюплантис снова побил собственный мировой рекорд. Видео
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марина Бех-Романчук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде