Марина Бех-Романчук прибыла в Германию для подготовки к соревнованиям. Фото

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира и чемпионка Европы по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка прибыла в Германию, где проведет тренировочный сбор в рамках подготовки к следующим соревнованиям. Соответствующие снимки она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее украинец Проценко вышел в финал чемпионата Европы по прыжкам в высоту.