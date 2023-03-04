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Марина Бех-Романчук прибыла в Германию для подготовки к соревнованиям. Фото
Желаем удачи
Фото: УНИАН
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира и чемпионка Европы по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка прибыла в Германию, где проведет тренировочный сбор в рамках подготовки к следующим соревнованиям. Соответствующие снимки она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее украинец Проценко
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