Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Андрей Проценко пробился в финал чемпионата Европы по прыжкам в высоту
Украинец показал отличный результат
AP Photo/David J. Phillip
Украинский прыгун в высоту Андрей Проценко вышел в финал чемпионата Европы-2023 в помещении. Результат украинца составил 2,08 м, 2,14 и 2,19 м.
Еще один украинец Вадим Кравчук преодолел отметку 2.19 метра. Украинец выполнил семь прыжков, из которых успешными были всего два.
Чемпионат Европы Стамбул, Турция
1. Амельс Дуве (Нидерланды) – 2,19 м
1. Томас Кармой (Бельгия) – 2,19 м
1. Норберт Кобельски (Польша) – 2,19 м
1. Андрей Проценко (Украина) – 2,19 м
5. Кристиан Фалоччи (Италия) – 2,19 м
5. Марко Фассиноти (Италия) – 2,19 м
5. Лоик Гаш (Швейцария) – 2,19 м
5. Тобиас Потье (Германия) – 2,19 м
Популярное сейчас
- Сабо: Я не увидел у Мудрика большой техники, в Шахтере на него играла вся команда
- ОК Юг – о свежем уничтожении техники РФ на Кинбурнской косе и новой тактике ракетных атак от врага
- Наследие расстрелянного президента, или Как Барселона стала "больше, чем клубом"
- Надеются на смягчение санкций. Федерация шахмат России перебралась из Европы в Азию
- Вратарь Динамо похвастался новой патриотической татуировкой. ФОТО
- Красотка дня. Великолепная жена одного из лидеров Шахтера. ФОТО