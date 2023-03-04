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Андрей Проценко пробился в финал чемпионата Европы по прыжкам в высоту

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Украинец показал отличный результат

Андрей Проценко пробился в финал чемпионата Европы по прыжкам в высоту

AP Photo/David J. Phillip

Новина українською

Украинский прыгун в высоту Андрей Проценко вышел в финал чемпионата Европы-2023 в помещении. Результат украинца составил 2,08 м, 2,14 и 2,19 м.

Еще один украинец Вадим Кравчук преодолел отметку 2.19 метра. Украинец выполнил семь прыжков, из которых успешными были всего два.

Чемпионат Европы Стамбул, Турция

1. Амельс Дуве (Нидерланды) – 2,19 м

1. Томас Кармой (Бельгия) – 2,19 м

1. Норберт Кобельски (Польша) – 2,19 м

1. Андрей Проценко (Украина) – 2,19 м

5. Кристиан Фалоччи (Италия) – 2,19 м

5. Марко Фассиноти (Италия) – 2,19 м

5. Лоик Гаш (Швейцария) – 2,19 м

5. Тобиас Потье (Германия) – 2,19 м

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В статье: Андрей Проценко
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