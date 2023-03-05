Украинец Проценко завоевал серебро в прыжках в высоту на Евро-2023 по легкой атлетике

Украинский легкоатлет Андрей Проценко стал серебряным призером чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении в прыжках в высоту.

Украинский прыгун закончил соревнование с результатом 2.29 м, уступив лишь нидерландцу Дуве Амельсу, побившему национальный рекорд (2.31 м).

Стоит отметить, что Проценко не смог преодолеть высоту 2,31 м с двух попыток и перенес планку на 2,33 м, которую тоже не смог взять.

Напомним, медаль Проценко стала четвертой для сборной Украины на Евро-2023 в помещении. На счету наших спортсменов одно "золото" одно "серебро" и две "бронзы".