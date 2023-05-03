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Олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике умерла в возрасте 32 лет

Легкая атлетика
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Причины смерти не называются

Олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике умерла в возрасте 32 лет

Фото: img-cdn.dnes.bg

Новина українською

Олимпийская чемпионка 2016 года по лёгкой атлетике американка Тори Боуи скончалась в возрасте 32 лет, сообщает пресс-служба агентства Icon Management. Причины смерти американской спортсменки не сообщаются.

"Мы опустошены, потому что должны сообщить вам о смерти Тори Боуи. Мы потеряли дорогого друга, дочь и сестру. Тори была чемпионкой, лучом света, который сиял так ярко! Мы убиты горем, наши молитвы сейчас с семьёй и друзьями Тори", — говорится в заявлении.

Напомним, Боуи завоевала золото в эстафете 4×100 метров на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

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