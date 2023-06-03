Бех-Романчук взяла бронзу на этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоевала бронзовую награду в прыжках в длину на этапе Бриллиантовой лиги в итальянской Флоренции.

Наша спортсменка продемонстрировала результат 6,59 метров (лучший личный показатель в сезоне).

Победу одержала представительница Италии Лариса Япичино (6,79), а серебро досталось американке Таре Дэвис-Вудгол (6,74).

Кроме Марины в Италии, никто из представителей Украины не завоевал наград.

Отметим, что на прошлом этапе Бриллиантовой лиги в марокканском Рабате Бех-Романчук завоевала серебро в тройном прыжке.