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Бех-Романчук взяла бронзу на этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции
Показала лучший результат сезона
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоевала бронзовую награду в прыжках в длину на этапе Бриллиантовой лиги в итальянской Флоренции.
Наша спортсменка продемонстрировала результат 6,59 метров (лучший личный показатель в сезоне).
Победу одержала представительница Италии Лариса Япичино (6,79), а серебро досталось американке Таре Дэвис-Вудгол (6,74).
Кроме Марины в Италии, никто из представителей Украины не завоевал наград.
Отметим, что на прошлом этапе Бриллиантовой лиги в марокканском Рабате Бех-Романчук завоевала серебро в тройном прыжке.
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