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Три легкоатлета представят Украину на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме
Удачи нашим спортсменам
Завтра 2 июля в шведском Стокгольме состоится седьмой этап Бриллиантовой лиги. Легкоатлеты из разных стран сразятся за самые высокие места и приличные призовые.
В секторе прыжков в высоту украинцам будет за кого поболеть – Андрей Проценко выступит в секторе и сразится за победу.
Наталья Кроль пробежит 800 метров на стадионе, а Марина Бех-Романчук попытается зацепиться за награды в прыжках в длину.
Напомним, что ранее украинский кикбоксер Мельник
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