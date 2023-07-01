Три легкоатлета представят Украину на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме

Завтра 2 июля в шведском Стокгольме состоится седьмой этап Бриллиантовой лиги. Легкоатлеты из разных стран сразятся за самые высокие места и приличные призовые.

В секторе прыжков в высоту украинцам будет за кого поболеть – Андрей Проценко выступит в секторе и сразится за победу.

Наталья Кроль пробежит 800 метров на стадионе, а Марина Бех-Романчук попытается зацепиться за награды в прыжках в длину.