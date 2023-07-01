  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украинский кикбоксер Мельник принес Украине бронзу Европейских игр 2023
В тренде

Украинский кикбоксер Мельник принес Украине бронзу Европейских игр 2023

Общие новости
(1 голосов)

Очередная медаль в копилку команды

Украинский кикбоксер Мельник принес Украине бронзу Европейских игр 2023

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 1 июля на Европейских играх 2023 свою программу выполняют кикбоксеры. Украина представлена двумя спортсменами.

Так, наш Артем Мельник завоевал бронзовую награду в фул-контакте (86 кг). В полуфинале украинец проиграл представителю Испании Мохаммеду Хамди (1-2). Напомним, что в этом виде программы бронзового матча нет, а уступающие в полуфиналах спортсмены автоматически занимают два третьих места.

Еще один украинец Тимур Брыков обеспечил себе одну из двух медалей высшего качества. Наш спортсмен в полуфинале прошел серба Александра Коновалова (3:0). В решающем матче за золото Брыков будет сражаться против грузина Луки Шония.

В настоящее время в активе сборной Украины 37 медалей Европейских игр (19-10-8) и третье место в командном зачете.

По теме
yellow-arrow
Хацкевич: Не пошел бы работать в УАФ – она для меня как Шахтер
yellow-arrow
Хацкевич: Беларусь уже давно не Беларусь, а какая-то губерния России
yellow-arrow
Хацкевич: Милевскому нужна помощь
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Европейские игры
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде