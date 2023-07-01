Украинский кикбоксер Мельник принес Украине бронзу Европейских игр 2023

Сегодня, 1 июля на Европейских играх 2023 свою программу выполняют кикбоксеры. Украина представлена двумя спортсменами.

Так, наш Артем Мельник завоевал бронзовую награду в фул-контакте (86 кг). В полуфинале украинец проиграл представителю Испании Мохаммеду Хамди (1-2). Напомним, что в этом виде программы бронзового матча нет, а уступающие в полуфиналах спортсмены автоматически занимают два третьих места.

Еще один украинец Тимур Брыков обеспечил себе одну из двух медалей высшего качества. Наш спортсмен в полуфинале прошел серба Александра Коновалова (3:0). В решающем матче за золото Брыков будет сражаться против грузина Луки Шония.

В настоящее время в активе сборной Украины 37 медалей Европейских игр (19-10-8) и третье место в командном зачете.