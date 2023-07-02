Бех-Романчук анонсирует старт Бриллиантовой Лиги в Стокгольме. Видео

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук анонсировала старт седьмого (а персонально для Марины – пятого) этапа Бриллиантовой лиги. Соревнования пройдут сегодня, 2 июля, в шведском Стокгольме. Соответствующее промо-видео она разместила на своей странице в Instagram.

"Моя пятая остановка и это Бриллиантовая лига в Стокгольме. 19:30 по киевскому времени"