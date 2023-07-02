  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Андрей Проценко завоевал бронзовую медаль на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Андрей Проценко завоевал бронзовую медаль на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме

Легкая атлетика
(1 голосов)

Бех-Романчук немного не хватило до попадания в тройку

Андрей Проценко завоевал бронзовую медаль на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Андрей Проценко завоевал бронзовую медаль на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме по прыжкам в высоту с результатом в 2.16 метра. Это четвертые соревнования для прыгуна в летнем сезоне 2023 года.

Марине Бех-Романчук немного не хватило, чтобы добраться до медальной тройки. Она показала результат 6.51 м и уступала лишь восемью сантиметрами олимпийской чемпионке Малайке Мигамбо.

Нынешние соревнования в столице Швеции проходили в дождливую погоду.

Бриллиантовая лига. Стокгольм. Прыжки в высоту.

Мужчины:

Гамиш Керр (Новая Зеландия) - 2.24 м

Тома Кармой (Бельгия) - 2.20 м

Андрей Проценко (Украина) - 2.16 м

Женщины:

Ларисса Япичино (Италия) - 6.69 м

Малайка Мигамбо (Германия) - 6.66 м

Ивана Вулета (Сербия) - 6.58 м

Марина Бех-Романчук (Украина) - 6.55 м

По теме
yellow-arrow
Бех-Романчук анонсирует старт Бриллиантовой Лиги в Стокгольме. Видео
yellow-arrow
Три легкоатлета представят Украину на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме
yellow-arrow
Магучих впервые в сезоне не выиграла турнир, Геращенко повторила свой рекорд и взяла серебро.
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Проценко Бриллиантовая лига Марина Бех-Романчук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде