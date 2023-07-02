Андрей Проценко завоевал бронзовую медаль на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме по прыжкам в высоту с результатом в 2.16 метра. Это четвертые соревнования для прыгуна в летнем сезоне 2023 года.

Марине Бех-Романчук немного не хватило, чтобы добраться до медальной тройки. Она показала результат 6.51 м и уступала лишь восемью сантиметрами олимпийской чемпионке Малайке Мигамбо.

Нынешние соревнования в столице Швеции проходили в дождливую погоду.

Бриллиантовая лига. Стокгольм. Прыжки в высоту.

Мужчины:

Гамиш Керр (Новая Зеландия) - 2.24 м

Тома Кармой (Бельгия) - 2.20 м

Андрей Проценко (Украина) - 2.16 м

Женщины:

Ларисса Япичино (Италия) - 6.69 м

Малайка Мигамбо (Германия) - 6.66 м

Ивана Вулета (Сербия) - 6.58 м

Марина Бех-Романчук (Украина) - 6.55 м