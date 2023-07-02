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Андрей Проценко завоевал бронзовую медаль на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме
Бех-Романчук немного не хватило до попадания в тройку
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Андрей Проценко завоевал бронзовую медаль на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме по прыжкам в высоту с результатом в 2.16 метра. Это четвертые соревнования для прыгуна в летнем сезоне 2023 года.
Марине Бех-Романчук немного не хватило, чтобы добраться до медальной тройки. Она показала результат 6.51 м и уступала лишь восемью сантиметрами олимпийской чемпионке Малайке Мигамбо.
Нынешние соревнования в столице Швеции проходили в дождливую погоду.
Бриллиантовая лига. Стокгольм. Прыжки в высоту.
Мужчины:
Гамиш Керр (Новая Зеландия) - 2.24 м
Тома Кармой (Бельгия) - 2.20 м
Андрей Проценко (Украина) - 2.16 м
Женщины:
Ларисса Япичино (Италия) - 6.69 м
Малайка Мигамбо (Германия) - 6.66 м
Ивана Вулета (Сербия) - 6.58 м
Марина Бех-Романчук (Украина) - 6.55 м
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