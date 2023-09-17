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Украинец Проценко остался без наград в суперфинале Бриллиантовой лиги 2023
Болеем сегодня за девушек
AP Photo/David J. Phillip
16 сентября в американском Юджине стартовал суперфинал Бриллиантовой лиги 2023. В первый соревновательный день украинцам было за кого поболеть.
В секторе прыжков в высоту выступал наш соотечественник Андрей Проценко. К сожалению, за награды украинцу зацепиться не удалось, но высокое 5 место – тоже неплохой показатель.
Результат Андрея – 2,20 метра. Победителем соревнований стал представитель Южной Кореи У Сан Хек (2,35), серебро у поляка Норберта Кобельского (2,33), а ТОП-3 замкнул американец Джувон Гаррисон (2,33).
Отметим, что сегодня, 17 сентября, в секторе выступят девушки. Наша страна будет представлена действующей чемпионкой мира Ярославой Магучих, Ириной Геращенко и Юлией Левченко.
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