Украинец Проценко остался без наград в суперфинале Бриллиантовой лиги 2023

16 сентября в американском Юджине стартовал суперфинал Бриллиантовой лиги 2023. В первый соревновательный день украинцам было за кого поболеть.

В секторе прыжков в высоту выступал наш соотечественник Андрей Проценко. К сожалению, за награды украинцу зацепиться не удалось, но высокое 5 место – тоже неплохой показатель.

Результат Андрея – 2,20 метра . Победителем соревнований стал представитель Южной Кореи У Сан Хек (2,35), серебро у поляка Норберта Кобельского (2,33), а ТОП-3 замкнул американец Джувон Гаррисон (2,33).

Отметим, что сегодня, 17 сентября, в секторе выступят девушки. Наша страна будет представлена действующей чемпионкой мира Ярославой Магучих, Ириной Геращенко и Юлией Левченко.