  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Легкая атлетика
  4. Ярослава Магучих добыла серебро на чемпионате мира по прыжкам в высоту в помещении
В тренде
Легкая атлетика
Легкая атлетика

Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ярослава Магучих добыла серебро на чемпионате мира по прыжкам в высоту в помещении

Легкая атлетика
Обновлено

Украинка не сумела покорить высоту 199 см

Ярослава Магучих добыла серебро на чемпионате мира по прыжкам в высоту в помещении

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Две украинки приняли участие в финале чемпионата мира по прыжкам в высоту в помещении - Ярослава Магучих и Юлия Левченко.

К этим соревнованиям Магучих подходила в качестве действующей чемпионки мира в помещении.

В этом сезоне украинке покорилась высота 2.04 м.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

По итогам соревнований Юлия Левченко с результатом 1.84 м финишировала 9-й. Ярослава Магучих с трех попыток не смогла взять высоту 1.99 м и стала серебряной призеркой чемпионкой мира по прыжкам в высоту в помещении. Лучшим результатом украинки стал 1.97 м.

Чемпионкой соревнований стала австралийка Никола Олислагерс с 1.99 м.

По теме
yellow-arrow
Известно, с какой высотой Магучих взяла серебро на чемпионате мира в Глазго
yellow-arrow
Ярослава Магучих: Прыжки в высоту – это моя страсть
yellow-arrow
Магучих: Украина несокрушимая – была, есть и будет. Видео
Ярослава Магучих
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости