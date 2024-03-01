Ярослава Магучих добыла серебро на чемпионате мира по прыжкам в высоту в помещении

Две украинки приняли участие в финале чемпионата мира по прыжкам в высоту в помещении - Ярослава Магучих и Юлия Левченко.

К этим соревнованиям Магучих подходила в качестве действующей чемпионки мира в помещении.

В этом сезоне украинке покорилась высота 2.04 м.

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По итогам соревнований Юлия Левченко с результатом 1.84 м финишировала 9-й. Ярослава Магучих с трех попыток не смогла взять высоту 1.99 м и стала серебряной призеркой чемпионкой мира по прыжкам в высоту в помещении. Лучшим результатом украинки стал 1.97 м.

Чемпионкой соревнований стала австралийка Никола Олислагерс с 1.99 м.