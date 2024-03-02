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Магучих: Результатом не очень довольна, я готова прыгать выше
Главное все правильно проанализировать
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Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в высоту в помещении Ярослава Магучих прокомментировала
"Смешанные эмоции, честно говоря. Я рада, что у меня есть серебряная награда, потому что нужно ценить то, что у тебя есть сейчас. Любая награда сейчас важна, поэтому я рада, что у меня есть серебро. Результатом не очень довольна: было два старта, которые показывали, что я готова прыгать выше. А тут 1.97 м. Но двигаемся дальше, работаем, будем стараться показывать результаты выше.
Конечно, заиграли эмоции после прыжка Николы, но, как оказалось, недостаточно, чтобы взять 1.99 метра. Будем общаться с тренером, исследовать, чтобы дальше этого не было. Пошло ли что-то не так из-за давления? В последнее время я вообще не обращаю внимания на давление, не думаю, что говорят люди, что думают. По разбегу что-то пошло не так, хотя вторая попытка на 1.99 м была хорошая, но не сложилось, как думалось" – сказала Магучих.
Напомним, что ранее Костюк
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