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Юлия Левченко о чемпионате мира: Я немножко была в трансе
Мы немного тоже
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Юлия Левченко поделилась своими эмоциями после выступления на чемпионате мира по прыжкам в высоту в помещении (наша спортсменка стала девятой с результатом 1,84 метра). Ее слова цитирует Суспільне Спорт:
"Я немного была в трансе, потому что просто хотелось побороться, хотя бы попытаться побыть в этой состязательной атмосфере. Вот когда ты выходишь в миксзону и можешь сказать, что я боролась, пыталась, поступила так и так. А я вышла в миксзону и даже реально не понимала, что мне ответить.
Потому что я как только транзитом прошла сектор и сразу в миксзону. Обидно, потому что я даже не знаю... Мне очень хотелось забыть это и просто не вспоминать, идти дальше" – сказала украинка.
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