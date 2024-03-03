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Юлия Левченко о чемпионате мира: Я немножко была в трансе

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Мы немного тоже

Юлия Левченко о чемпионате мира: Я немножко была в трансе

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко поделилась своими эмоциями после выступления на чемпионате мира по прыжкам в высоту в помещении (наша спортсменка стала девятой с результатом 1,84 метра). Ее слова цитирует Суспільне Спорт:

"Я немного была в трансе, потому что просто хотелось побороться, хотя бы попытаться побыть в этой состязательной атмосфере. Вот когда ты выходишь в миксзону и можешь сказать, что я боролась, пыталась, поступила так и так. А я вышла в миксзону и даже реально не понимала, что мне ответить.

Потому что я как только транзитом прошла сектор и сразу в миксзону. Обидно, потому что я даже не знаю... Мне очень хотелось забыть это и просто не вспоминать, идти дальше" – сказала украинка.

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