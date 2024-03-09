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Марина Бех-Романчук: Быть женщиной – видеть красоту во всем. Фото

Легкая атлетика
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Очаровательная украинка

Марина Бех-Романчук: Быть женщиной – видеть красоту во всем. Фото

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими подписчиками новыми фото. Наша спортсменка показала, как отметила 8 марта. Соответствующие снимки она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее украинец Ковтун завоевал золото на этапе Кубка мира в Баку.

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