Марина Бех-Романчук: Быть женщиной – видеть красоту во всем. Фото

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими подписчиками новыми фото. Наша спортсменка показала, как отметила 8 марта. Соответствующие снимки она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее украинец Ковтун завоевал золото на этапе Кубка мира в Баку.