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Ярослава Магучих: Осколки вражеской ракеты попали в спортшколу, где начиналась моя спортивная карьера
Украинка поделилась кадрами разрушенного здания
Фото: Getty Images
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих на своей странице в Instagram написала, что под обстрел со стороны россиян попала спортивная школа, где начиналась ее карьера.
"Сегодня российские террористы снова нанесли массированный ракетный удар по Днепру. По городу, где живут и обучаются почти 1 миллион людей, детей, женщин и стариков.
Осколки вражеской ракеты попали в спортшколу Днепра, где начиналась моя спортивная карьера, где были установлены мои первые рекорды. Все здание было повреждено в обычный учебный день, о пострадавших или погибших пока нет никакой информации.
Я призываю весь мир, всю Европу обратить внимание на очередной теракт России. Украину уничтожают каждый день, поминутно, и нам нужна постоянная поддержка каждого, кто хочет жить в мире без войны.
Если Украина проиграет эту войну, то проигрывает мир. Добро проигрывает. Честность проигрывает. Мы не простим, мы отомстим", - написала Магучих.
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