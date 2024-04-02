Ярослава Магучих: Осколки вражеской ракеты попали в спортшколу, где начиналась моя спортивная карьера

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих на своей странице в Instagram написала, что под обстрел со стороны россиян попала спортивная школа, где начиналась ее карьера.

"Сегодня российские террористы снова нанесли массированный ракетный удар по Днепру. По городу, где живут и обучаются почти 1 миллион людей, детей, женщин и стариков.

Осколки вражеской ракеты попали в спортшколу Днепра, где начиналась моя спортивная карьера, где были установлены мои первые рекорды. Все здание было повреждено в обычный учебный день, о пострадавших или погибших пока нет никакой информации.

Я призываю весь мир, всю Европу обратить внимание на очередной теракт России. Украину уничтожают каждый день, поминутно, и нам нужна постоянная поддержка каждого, кто хочет жить в мире без войны.

Если Украина проиграет эту войну, то проигрывает мир. Добро проигрывает. Честность проигрывает. Мы не простим, мы отомстим", - написала Магучих.