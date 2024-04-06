Юлия Левченко показала подготовку к Олимпиаде-2024. Видео

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка активно готовится к Олимпийским играм-2024. Соответствующий пост наша прыгунья в высоту разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее Усик поделился фото из тренировочного лагеря.