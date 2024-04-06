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Юлия Левченко показала подготовку к Олимпиаде-2024. Видео
Украинка активно тренируется
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Юлия Левченко поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка активно готовится к Олимпийским играм-2024. Соответствующий пост наша прыгунья в высоту разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, ранее Усик
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