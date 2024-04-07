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Бех-Романчук удивила поклонников новым образом. Фото

Легкая атлетика
Обновлено

Суровый черный

Бех-Романчук удивила поклонников новым образом. Фото

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка предстала в новом образе, выбрав строго-черный стиль. Соответствующий пост украинка разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Ольга Харлан показала красоту Карпат.

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