Бех-Романчук удивила поклонников новым образом. Фото

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка предстала в новом образе, выбрав строго-черный стиль. Соответствующий пост украинка разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Ольга Харлан показала красоту Карпат.