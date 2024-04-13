Магучих: В высоких прыжках все зависит не только от техники, но и от скорости. Видео

Украинская легкоатлетка, чемпионка мира по прыжкам в высота (на открытом воздухе) Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка продолжает подготовку к Олимпийским играм-2024 и постоянно совершенствует свое мастерство и профессионализм. Соответствующий пост Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Свитолина прокомментировала победу в матче Кубка Билли Джин Кинг.