Легкая атлетика
Легкая атлетика - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Магучих: В высоких прыжках все зависит не только от техники, но и от скорости. Видео
Украинка постоянно совершенствуется
Фото: Getty Images
Украинская легкоатлетка, чемпионка мира по прыжкам в высота (на открытом воздухе) Ярослава Магучих поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка продолжает подготовку к Олимпийским играм-2024 и постоянно совершенствует свое мастерство и профессионализм. Соответствующий пост Ярослава разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Свитолина
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Я больше не хочу получать 1 евро": полузащитник Лацио покинет клуб после восьми сезонов
- Травма Цыганкова, рост цен на Трубина и Забарного, интерес к Лунину. Главные новости за 12 апреля
- Свитолина одержала вторую победу для Украины в отборе Кубка Билли Джин Кинг
- Александрия – Динамо: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
- Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа
- Роскошная телеведущая умоляет вратаря Ньюкасла покинуть Англию ради семьи. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн