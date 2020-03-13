Гран-при Австралии отменен из-за коронавируса

Формула-1 на официальном уровне объявила, что в связи пандемией коронавируса Гран-при Австралии, запланированный на 15 марта в Мельбурне, не состоится.

Formula 1 and the FIA, with the full support of the Australian Grand Prix Corporation (AGPC), have taken the decision that all Formula 1 activity for the Australian Grand Prix is cancelled pic.twitter.com/rHbc7hlNvH — Formula 1 (@F1) March 12, 2020

Накануне гоночная команда Макларен сообщила о том, что снимается с гонки в Австралии, поскольку у одного из сотрудников диагностировали коронавирус.

Еще до официальной отмены первого Гран-при сезона Австралию покинули два экс-чемпиона мира – Себастьян Феттель (Феррари) и Кими Райкконен (Альфа Ромео).

Второй этап сезона в Бахрейне пройдет без зрителей. Гонка в Китае перенесена на неопределенный срок, под вопросом и проведение дебютного Гран-при во Вьетнаме.