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Гран-при Австралии отменен из-за коронавируса

Автоспорт
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Это было вопросом времени.

Гран-при Австралии отменен из-за коронавируса
Новина українською

Формула-1 на официальном уровне объявила, что в связи пандемией коронавируса Гран-при Австралии, запланированный на 15 марта в Мельбурне, не состоится.

Накануне гоночная команда Макларен сообщила о том, что снимается с гонки в Австралии, поскольку у одного из сотрудников диагностировали коронавирус.

Еще до официальной отмены первого Гран-при сезона Австралию покинули два экс-чемпиона мира – Себастьян Феттель (Феррари) и Кими Райкконен (Альфа Ромео).

Второй этап сезона в Бахрейне пройдет без зрителей. Гонка в Китае перенесена на неопределенный срок, под вопросом и проведение дебютного Гран-при во Вьетнаме.

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В статье: формула-1 Гран-при Австралии коронавирус
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