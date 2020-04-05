Шарль Леклер: Иногда нужно подождать, но я был слишком нетерпеливым

Пилот Формулы-1 команды "Феррари" Шарль Леклер рассказал о своем опыте в автоспорте и сообщил, что хочет скорее вернуться на трассу. Его слова цитирует You-Tube канал "Феррари":

"Думаю, я научился терпению. Это очень важное качество, которого раньше мне не хватало. Но я понял, что в "Феррари" невозможно достичь всего сразу. Иногда необходимо проявлять терпение и учиться у лучших, у Себа (Феттель - прим.) и команды, и со временем все образуется. Иногда нужно подождать. До этого я был слишком нетерпеливым.

Конечно, я делал ошибки, но они сделали меня тем гонщиком, которым я есть. Я извлек уроки. Так что я не стал бы ничего менять в прошлом.

Это классное ощущение, очень классное. Прошел уже год с тех пор, как я в "Феррари", но я до сих пор чувствую что-то особенное, когда надеваю красную футболку. Сложно поверить, что все это реально. Это честь для меня, и я не могу дождаться того момента, когда вернусь на трассу" - сказал он.

Напомним, что ранее Президент США рассказал, когда планируется восстановление соревнований.