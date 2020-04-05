Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шарль Леклер: Иногда нужно подождать, но я был слишком нетерпеливым
История пилота
Пилот Формулы-1 команды "Феррари" Шарль Леклер рассказал о своем опыте в автоспорте и сообщил, что хочет скорее вернуться на трассу. Его слова цитирует You-Tube канал "Феррари":
"Думаю, я научился терпению. Это очень важное качество, которого раньше мне не хватало. Но я понял, что в "Феррари" невозможно достичь всего сразу. Иногда необходимо проявлять терпение и учиться у лучших, у Себа (Феттель - прим.) и команды, и со временем все образуется. Иногда нужно подождать. До этого я был слишком нетерпеливым.
Конечно, я делал ошибки, но они сделали меня тем гонщиком, которым я есть. Я извлек уроки. Так что я не стал бы ничего менять в прошлом.
Это классное ощущение, очень классное. Прошел уже год с тех пор, как я в "Феррари", но я до сих пор чувствую что-то особенное, когда надеваю красную футболку. Сложно поверить, что все это реально. Это честь для меня, и я не могу дождаться того момента, когда вернусь на трассу" - сказал он.
Напомним, что ранее Президент США рассказал, когда планируется восстановление соревнований.
Новости по теме
- 10:44 Весь спорт Президент США: Фанаты хотят вернуться, они желают увидеть футбол, бейсбол, баскетбол и хоккей
- 10:24 Весь спорт Рафаэль Надаль вместе с сестрой поддерживает форму, играя в дворовый теннис. Видео
- 09:17 Весь спорт Марина Бех-Романчук снова привлекает фанатов эротическими снимками. Фото