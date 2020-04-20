Гран-при Австралии может пройти в среду

Советник "Ред Булл" Хельмут Марко считает, что Гран-при Австрии станет первым этапом в новом сезоне. Он предположил, что организаторы будут проводить два Гран-при, вторая гонка в этом случае состоится в среду. На данный момент Гран-при Австрии Формулы-1 запланирован на 3-5 июля.

"Скорее всего, каждый, кто приедет на Гран-при, должен будет пройти тест. Люди с заражением будут оставаться на карантине в Австрии. Всё внимание будет сосредоточено на телетрансляции. Эта гонка будет первым крупным соревнованием", — приводит слова Марко GPBlog со ссылкой на Der Standard.