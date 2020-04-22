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Глава Альфа Таури рассказал об убытках в Формуле-1 из-за коронавируса

Автоспорт
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Пропуск одного этапа будет стоить около 2 миллионов

Глава Альфа Таури рассказал об убытках в Формуле-1 из-за коронавируса
Новина українською

Глава "Альфа Таури" Франц Тост посетовал, что потери от пропуска каждого этапа чемпионата мира Формулы-1 составляет около € 2 млн. По словам функционера, если чемпионат будет отменён полностью, команды постигнет катастрофа.

"Контракты составлены так, что наши потери будут пропорциональны количеству потерянных этапов. Потери от пропуска одного Гран-при составляют от € 1,5 до 2 млн. Если чемпионат начнётся в июле, мы отделаемся синяками, если же этого не случится, положение будет критическим. Если в 2020 году не состоится ни одного этапа, случится экономическая катастрофа", — приводит слова функционера Motorsport.

Напомним, из-за пандемии коронавируса старт сезона Формулы-1 отложен на неопределённый срок.

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В статье: формула-1
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