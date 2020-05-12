Алонсо претендует на место Феттеля в Феррари

Сегодня Феррари официально сообщила, что Себастьян Феттель покидает команду по окончании сезона-2020.

Издание The Race в список фаворитов на вакантное место боевого пилота Феррари включила Карлоса Сайнса из Макларена, Даниэля Риккардо (Рено) и Антонио Джовинацци (Альфа Ромео).

Также в Феррари могут оказаться Валлтери Боттас из Мерседеса, Серхио Перес (Рейсинг Пойнт) и двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, который ушел из Формулы-1 в 2018 году.

Фернандо Алонсо с 2010 по 2014 года провел в Феррари пять сезонов. Испанец трижды останавливался в шаге от титула.