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Алонсо претендует на место Феттеля в Феррари
Фернандо Алонсо вернется в Формулу-1?
Сегодня Феррари официально сообщила, что Себастьян Феттель покидает команду по окончании сезона-2020.
Издание The Race в список фаворитов на вакантное место боевого пилота Феррари включила Карлоса Сайнса из Макларена, Даниэля Риккардо (Рено) и Антонио Джовинацци (Альфа Ромео).
Также в Феррари могут оказаться Валлтери Боттас из Мерседеса, Серхио Перес (Рейсинг Пойнт) и двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, который ушел из Формулы-1 в 2018 году.
Фернандо Алонсо с 2010 по 2014 года провел в Феррари пять сезонов. Испанец трижды останавливался в шаге от титула.