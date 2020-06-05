  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Руководитель Мерседеса приобрел 5% акций Уильямса
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Руководитель Мерседеса приобрел 5% акций Уильямса

Автоспорт
(1 голосов)

Тото в доле

Руководитель Мерседеса приобрел 5% акций Уильямса
Новина українською

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф накануне выкупил 5% акций команды "Уильямс". Об этом сообщил известный журналист Питер Уиндзор.

"Приятно видеть, что вчера глава "Мерседеса" Тото Вольф выкупил пять процентов акций Williams F1. Впервые за долгое время команда может начать двигаться в правильном направлении", — написал Уиндзор на своей странице в "Твиттере".

Ранее появилась информации, что в "Уильямсе" после аудита готовы продать значительную часть своих акций, но, по уточнениям самой команды, речь может идти даже обо всей компании Williams Grand Prix Holding.

Кроме того, "Уильямс" расторгла соглашение с титульным спонсором ROKiT и к первому Гран-при сезона-2020 представит обновлённую ливрею для своих болидов.

За прошедший год убытки команды составили 13 млн футов. Позапрошлый сезон "Уильямс" закончила в плюсе. Тогда прибыль составила 12,9 млн фунтов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мерседес Тото Вольфф
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...