В Хонде нацелились на победу в Формуле-1 в сезоне-2020

Руководитель подразделения Формулы-1 на базе "Хонды" в Японии Ясуаки Асаки сообщил, что мотористы готовят к первому Гран-при сезона для своих команд-клиентов "Ред Булл" и "Альфа Таури" обновлённую версию силовой установки, спецификации 1.1.

"Моя цель состоит в том, чтобы выиграть в ситуации, когда на победу претендуют и "Мерседес", и "Хонда". Я крайне взволнован предстоящим сезоном. Наша цель – чемпионский титул", — приводит слова Асаки GrandPX.

Его поддержал и управляющий директор Honda F1 Масафуми Ямамото: "Этот год – важная веха. Я бы хотел, чтобы мы соответствовали поддержке и ожиданиям фанатов и боролись в каждой гонке так, чтобы улыбаться в конце сезона вместе с вами".