  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. В Хонде нацелились на победу в Формуле-1 в сезоне-2020
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Хонде нацелились на победу в Формуле-1 в сезоне-2020

Автоспорт
(1 голосов)

Об этом рассказали руководители команды

В Хонде нацелились на победу в Формуле-1 в сезоне-2020
Новина українською

Руководитель подразделения Формулы-1 на базе "Хонды" в Японии Ясуаки Асаки сообщил, что мотористы готовят к первому Гран-при сезона для своих команд-клиентов "Ред Булл" и "Альфа Таури" обновлённую версию силовой установки, спецификации 1.1.

"Моя цель состоит в том, чтобы выиграть в ситуации, когда на победу претендуют и "Мерседес", и "Хонда". Я крайне взволнован предстоящим сезоном. Наша цель – чемпионский титул", — приводит слова Асаки GrandPX.

Его поддержал и управляющий директор Honda F1 Масафуми Ямамото: "Этот год – важная веха. Я бы хотел, чтобы мы соответствовали поддержке и ожиданиям фанатов и боролись в каждой гонке так, чтобы улыбаться в конце сезона вместе с вами".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хонда формула-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...