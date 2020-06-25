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Руководитель Формулы-1 Чейз Кэри пожертвовал $ 1 млн на проект по борьбе с неравенством

Автоспорт
(1 голосов)

Проект Формулы-1 сосредоточен на том, чтобы создать возможности для повышения уровня трудоустройства и образования в технической сфере

Руководитель Формулы-1 Чейз Кэри пожертвовал $ 1 млн на проект по борьбе с неравенством
Новина українською

Руководитель Формулы-1 Чейз Кэри пожертвовал $ 1 млн на облегчение попадания на работу в Формулу-1 недостаточно представленных в ней групп в рамках проекта We Race As One.

"Мы понимаем, что Формуле-1 нужно стать более инклюзивной и многообразной. В прошлом году мы разработали стратегию, но хотим и должны сделать ещё больше. Мы должны предоставить людям с различным бэкграундом шанс получить работу в Формуле-1, независимо от пола, сексуальной ориентации или физических особенностей", — приводит слова Чейза Кэри официальный сайт Формулы-1.

Проект Формулы-1 сосредоточен на том, чтобы создать возможности для повышения уровня трудоустройства и образования в технической сфере. Ранее программу поддержали все команды Формулы-1. Команды нанесут на болиды символы радуги.

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В статье: формула-1 Чейз Кэри
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