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Гран-при Австрии. Практика 3. Хэмилтон побеждает, Боттас второй, Ферстаппен замкнул ТОП 3

Автоспорт
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Результаты последнего тренировочного заезда

Гран-при Австрии. Практика 3. Хэмилтон побеждает, Боттас второй, Ферстаппен замкнул ТОП 3
UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию результаты последнего тренировочного заезда (Практика 3) Гран-при Австрии:

Гран-при Австрии. Практика 3. Хэмилтон побеждает, Боттас второй, Ферстаппен замкнул ТОП 3 - изображение 1

Квалификационные заезды начнутся в 16:00 по Киеву.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен Валттери Боттас
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