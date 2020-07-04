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Гран-при Австрии. Практика 3. Хэмилтон побеждает, Боттас второй, Ферстаппен замкнул ТОП 3
Результаты последнего тренировочного заезда
Вашему вниманию результаты последнего тренировочного заезда (Практика 3) Гран-при Австрии:
Квалификационные заезды начнутся в 16:00 по Киеву.
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