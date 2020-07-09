Алонсо вернулся в Рено. Что это значит для Формулы-1?

Оригинал статьи – Лоуренс Барретто, Formula1.com

Перевод и адаптация – UA-Футбол

Фернандо Алонсо – суперзвезда, поэтому неудивительно, что новость о том, что в следующем году испанец совершит сенсационное возвращение в Формулу-1, вызвала шок во всем мире автоспорта. Это важная страница в истории Формулы-1, но возвращение двукратного чемпиона мира после двухлетнего простоя вызывает много вопросов...

Почему он вернулся сейчас?

Когда Алонсо в конце 2018 года ушел из Формулы-1 после четырех разочаровывающих сезонов с Маклареном, он сказал, что уходит не из-за того, что не мог получить место в топ-команде (хотя на тот момент в топ-конюшнях на самом деле не было вакансий), а скорее потому, что хотел принять большой вызов за пределами Формулы-1.

И Алонсо добился определенных успехов после ухода из Макларена, выиграв с Тойотой в 2019 году 24 часа Ле-Мана и став победителем общего зачета чемпионата WEC, но в этом году испанцу не удалось квалифицироваться в Indy 500, а это значит, что еще один шанс на «Тройную корону» ускользнул от двукратного чемпиона Формулы-1. Дебют Алонсо на ралли Дакар был впечатляющим, но, увидев в этом году триумф 58-летнего Карлоса Сайнса, Фернандо понял, что у него еще есть время, чтобы преодолеть этот вызов.

Но помимо одиночных вызовов, люди, близкие к Алонсо, говорят, что он не только обнаружил, что у него достаточно времени, но и осознал, что другие направления в автоспорте не предлагают ему то, что ему нужно на данном этапе карьеры. Прямо сейчас Алонсо хочет в Формулу-1. Он нуждается в Формуле-1. И он все еще чувствует, что может выступить в Формуле-1.

Почему Алонсо перешел именно в Рено?

Карьера Алонсо в Формуле-1 была тесно переплетена с Рено, французским гигантом, предоставившим Фернандо болид, с которым он впервые взял поул, впервые выиграл Гран-при и завоевал оба своих титула. Он говорит, что они с Рено «семья».

Рено – та команда, которая предложила Алонсо убежище, когда у него все рухнуло во время первого пребывания в Макларене в 2007 году. Благодаря Рено Фернандо получил время на перезарядку и перестройку перед длительным периодом в Феррари, где он трижды останавливался в шаге от своего третьего титула. И теперь в Рено предлагают Алонсо еще один шанс.

Алонсо сохранил прочные связи с руководством Рено со времен последнего ухода из команды в 2009 году. На протяжении многих лет Фернандо оставался на связи с боссами французского концерна и всегда оставлял дверь открытой для потенциального возвращения. Но очередное воссоединение Алонсо с Рено постоянно откладывалось – в основном потому, что у команды не было болида, способного бороться за чемпионство.

Это по-прежнему так, но в этот раз контекст другой. Алонсо нужен драйв, а новый регламент 2022 года может встряхнуть расстановку сил в Формуле-1, и он готов пойти на компромисс.

Переговоры между Алонсо и Рено активизировались перед Рождеством.

Когда Даниэль Риккардо объявил, что в 2021 году отправляется в Макларен, диалог между испанцем и французами стал более серьезным, но в то же время считается, что в Рено не делали ставку исключительно на Алонсо, а обсуждали кандидатуры Валттери Боттаса, Нико Хюлькенберга и Себастьяна Феттеля.

Но в начале июля переговоры ускорились. В Рено окончательно приняли решение, что Алонсо их оптимальный вариант, и в течение последней недели испанец согласовал с командой все детали сотрудничества.

Алонсо и Рено – будет ли результат?

Если бы сотрудничество Алонсо и Рено началось сразу после ухода Фернандо из Макларена в 2018-м, то вряд ли из этого что-то бы получилось. Но сейчас все по-другому – Алонсо объединяется с Рено в тот момент, когда обе стороны одинаково нуждаются друг в друге. Это похоже на то, когда Фелипе Масса присоединялся к Уильямсу или Хонда стала работать с AlphaTauri. Если Алонсо и Рено планировали восстановить отношения, то сейчас оптимальное время.

В Рено заявили, что Алонсо перейдет в команду с 2021 года без объявления длительности контракта. Предполагается, что сотрудничество двукратного чемпиона Формулы-1 с французами продлится не один сезон. Более того, Фернандо на каком-то этапе сезона могут отлучить от гонок для работы над болидом нового поколения с прицелом на сезон 2022 года. В интересах испанца также доказать всем скептикам, что он действительно один из величайших гонщиков в истории, даже если его статистика не так убедительна на фоне других легенд автоспорта.

К концу 2022 года Алонсо исполнится 41 – столько же в конце этого сезона будет Кими Райкконену. Но испанец будет на два года моложе Михаэля Шумахера, который в 43 проводил последние гонки в карьере за рулем Мерседеса.

Возможно, у Алонсо уже нет той скорости, которая у него была в начале карьеры, но нет никаких сомнений, что испанец все еще способен бросить вызов самому себе. В нем все еще живет дух беспощадной конкуренции.

В Рено высоко оценивают Эстебана Окона, но в то же время в команде понимают, что он еще довольно молод. Французам нужен был опыт – и у Алонсо его в достатке. Также в Рено после статусного подписания Даниэля Риккардо не идут на понижение планки – имя Алонсо все еще звучит очень громко для любого, кто знаком с Формулой-1.

Алонсо хорошо знает многих в команде, и это должно помочь ему в интеграции после двухлетнего перерыва в выступлениях. Однако стоит понимать, что у этого сотрудничества есть и потенциальные негативные аспекты. Если Рено не добьется прогресса, то Алонсо не будет сдерживать свою критику и станет оказывать давление на босса команды Сириля Абитебуля.

Как приход Алонсо повлияет на Риккардо?

На самом деле, Рено в этом сезоне не планирует выпускать Алонсо на трассу, и его возвращение не должно быть признаком того, что Риккардо досрочно покинет команду в преддверии его отъезда в Макларен в следующий сезон.

Тем не менее, Алонсо будет участвовать в тренировочных сессиях, ему нужно снова прочувствовать современную технику, особенно с учетом того, что болиды в следующем году будут принципиально похожими.

Нет никаких сомнений в том, что Алонсо будет настаивать на том, чтобы провести время в болиде с тестами на машине со старыми характеристиками, чтобы повысить свою реальную скорость.

Но на данный момент основное внимание уделяется тому факту, что Алонсо посвятит себя команде в течение следующих нескольких лет, что повысит моральный дух Рено после того удара, который французы получили, когда Риккардо ушел в Макларен.

Рено удалось вернуть в Формулу-1 одного из величайших пилотов современности. И у них есть достаточно времени, чтобы проработать все мелкие детали этого, несомненно, интригующего сотрудничества.