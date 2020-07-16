Себастьян Феттель о переходе в Рейсинг-Поинт: Слухи называются слухами не просто так

Пилот Формулы-1 команды "Феррари" Себастьян Феттель прокомментировал возможный переход в стан команды "Рейсинг-Поинт". Его слова цитирует Motosport:

"Слухи называются слухами не просто так. У меня нет новостей и я уже говорил, что пройдет некоторое время перед тем, как я приму решение. Так что вопрос остается открытым, возможны все варианты. Я не чувствую давления и не вижу необходимости спешить с принятием решения.

За эту неделю ничего не изменилось. На прошлой неделе я говорил, что мне потребуется некоторое время, чтобы принять решение.

На данном этапе я, наверное, могу назвать это переговорами. Но не больше. Например, на прошлой неделе я рассказывал, что у меня были переговоры с "Рено". О чем-то более конкретном можно будет говорить позже. Но в данный момент мне не о чем объявлять, ничего конкретного, просто обсуждение", - сказал он.

Напомним, что ранее Жан Беленюк поздравил украинцев с праздником.