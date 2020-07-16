Жан Беленюк: История научила нас объединяться вокруг общих идей

Украинский борец, чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе, а ныне народный депутат Украины Жан Беленюк поздравил соотечественников с Днем провозглашения Декларации "О государственном суверенитете". Соответствующее обращение он опубликовал на своей официальной странице в Фейсбук:

"Одно из важнейших событий в истории Украины - принятие Декларации о государственном суверенитете. Сегодня 30-я годовщина первого шага к независимому, свободного, демократическому государству.

История научила нас объединяться вокруг общих идей, поэтому надеюсь, что мы и дальше будем отстаивать и защищать независимость нашего молодого государства.

Поздравляю всех с этим важным праздником" - написал он.

Напомним, что ранее Дарья Билодид овладела новым видом спорта.