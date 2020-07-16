Единоборства
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Дарья Билодид осваивает новый вид спорта. Фото
На этот раз - футбол
Чемпионка мира по дзюдо, украинка Дарья Билодид решила на небольшое время изменить вид спортивной деятельности. На этот раз, наша спортсменка попробовала себя в футболе. Соответствующие фото она разместила на своей официальной странице в Instagram.
"Футболистки"
Напомним, что ранее Элина Свитолина возглавила рейтинг турнира в Берлине, Сергей Деревянченко рассказал о дальнейших планах.
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