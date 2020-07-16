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Дарья Билодид осваивает новый вид спорта. Фото

Единоборства
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На этот раз - футбол

Дарья Билодид осваивает новый вид спорта. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Чемпионка мира по дзюдо, украинка Дарья Билодид решила на небольшое время изменить вид спортивной деятельности. На этот раз, наша спортсменка попробовала себя в футболе. Соответствующие фото она разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Футболистки"

Дарья Билодид осваивает новый вид спорта. Фото - изображение 1Дарья Билодид осваивает новый вид спорта. Фото - изображение 2Дарья Билодид осваивает новый вид спорта. Фото - изображение 3

Напомним, что ранее Элина Свитолина возглавила рейтинг турнира в Берлине, Сергей Деревянченко рассказал о дальнейших планах.

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В статье: Дарья Билодид
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