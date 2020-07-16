Дарья Билодид осваивает новый вид спорта. Фото

Чемпионка мира по дзюдо, украинка Дарья Билодид решила на небольшое время изменить вид спортивной деятельности. На этот раз, наша спортсменка попробовала себя в футболе. Соответствующие фото она разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Футболистки"

Напомним, что ранее Элина Свитолина возглавила рейтинг турнира в Берлине, Сергей Деревянченко рассказал о дальнейших планах.