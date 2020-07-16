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Свитолина вновь возглавила посев на турнире в Берлине

Теннис
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В этот раз соревнования пройдут на харде.

Свитолина вновь возглавила посев на турнире в Берлине
Новина українською

Второй этап выставочного турнира в Берлине пройдет с 17 по 19 июля на арене, построенной в ангаре берлинского аэропорта Темпельхоф.

Элина Свитолина возглавила посев в ранге пятой ракетки мира, а ее соперница по полуфиналу определится в матче между Анастасией Севастовой и Кики Бертенс.

С Севастовой Свитолина уже встречалась на этой неделе, обыграв теннисистку из Латвии в двух сетах (7:6, 6:3).

Из-за непогоды Свитолина все еще не сыграла финал первого этапа. В пятницу Элина в матче за титул сыграет с двукратной чемпионкой Уимблдона Петрой Квитовой.

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В статье: Элина Свитолина
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