Свитолина вновь возглавила посев на турнире в Берлине

Второй этап выставочного турнира в Берлине пройдет с 17 по 19 июля на арене, построенной в ангаре берлинского аэропорта Темпельхоф.

Элина Свитолина возглавила посев в ранге пятой ракетки мира, а ее соперница по полуфиналу определится в матче между Анастасией Севастовой и Кики Бертенс.

С Севастовой Свитолина уже встречалась на этой неделе, обыграв теннисистку из Латвии в двух сетах (7:6, 6:3).

Draws and Friday schedule of Berlin exho 2nd leg (venue Hangar 6 at Tempelhof airport) pic.twitter.com/8vH7iDn7kq