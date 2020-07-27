Бывший пилот Формулы-1 попал в ДТП на автомобиле за 1 миллион евро

В Монако бывший пилот Формулы-1 немец Андриан Сутиль попал в дорожно-транспортное происшествие.

Гонщик разбил свой автомобиль McLaren Senna LM, стоимостью около 1 млн евро, и который был выпущен ограниченной коллекцией в 20 экземпляров.

Отметим, что 37-летний Сутиль выступал в Формуле-1 с 2007 по 2014 годы за Spyker, Force India и Sauber.