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Бывший пилот Формулы-1 попал в ДТП на автомобиле за 1 миллион евро
Происшествие случилось в Монако
В Монако бывший пилот Формулы-1 немец Андриан Сутиль попал в дорожно-транспортное происшествие.
Гонщик разбил свой автомобиль McLaren Senna LM, стоимостью около 1 млн евро, и который был выпущен ограниченной коллекцией в 20 экземпляров.
Отметим, что 37-летний Сутиль выступал в Формуле-1 с 2007 по 2014 годы за Spyker, Force India и Sauber.
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Источник:XSport.ua
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