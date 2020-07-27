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Бывший пилот Формулы-1 попал в ДТП на автомобиле за 1 миллион евро

Автоспорт
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Происшествие случилось в Монако

Бывший пилот Формулы-1 попал в ДТП на автомобиле за 1 миллион евро
Новина українською

В Монако бывший пилот Формулы-1 немец Андриан Сутиль попал в дорожно-транспортное происшествие.

Гонщик разбил свой автомобиль McLaren Senna LM, стоимостью около 1 млн евро, и который был выпущен ограниченной коллекцией в 20 экземпляров.

Отметим, что 37-летний Сутиль выступал в Формуле-1 с 2007 по 2014 годы за Spyker, Force India и Sauber.

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Источник:
XSport.ua
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