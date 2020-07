Формула-1 показала запись аварии Албона на тренировке ГП Великобритании

Пресс-служба Формулы-1 разместила на своей странице в "Твиттере" видеозапись с аварией гонщика "Ред Булл" Александера Албона во второй тренировке Гран-при Великобритании. Молодой пилот вылетел с трассы в повороте "Стоув" и сильно разбил болид.

An up-and-down afternoon for @alex_albon



He ended P2 in second practice ⏱



But first came this big collision with the barriers at Stowe ????#BritishGP ???????? #F1 pic.twitter.com/hV9c0d6I0V