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Формула-1 показала запись аварии Албона на тренировке ГП Великобритании

Автоспорт
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Пилот не пострадал

Формула-1 показала запись аварии Албона на тренировке ГП Великобритании
Новина українською

Пресс-служба Формулы-1 разместила на своей странице в "Твиттере" видеозапись с аварией гонщика "Ред Булл" Александера Албона во второй тренировке Гран-при Великобритании. Молодой пилот вылетел с трассы в повороте "Стоув" и сильно разбил болид.

Сессия из-за этой жёсткой аварии была прервана красными флагами. Работникам трассы потребовалось время, чтобы эвакуировать болид и проверить барьеры безопасности.

Напомним, лучшее время во второй тренировке показал пилот "Рейсинг Пойнт" Лэнс Стролл. Второй результат у гонщика "Ред Булл" Александера Албона. Тройку лучших замкнул пилот "Мерседеса" Валттери Боттас.

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В статье: формула-1
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