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Хэмилтон на Гран-при Великобритании побил рекорд Сенны

Автоспорт
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Действующий чемпион мира снова переписал историю Формулы-1.

Хэмилтон на Гран-при Великобритании побил рекорд Сенны
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Накануне Льюис Хэмилтон в седьмой раз стал победителем домашнего этапа Формулы-1 на автодроме в Сильверстоуне. Что интересно, пилот Мерседеса после прокола на последнем круге финишировал на трех колесах, опередив Макса Ферстаппена всего на 5,8 секунды.

Третья победа в сезоне стала для Хэмилтона особенной – Льюис в 20-й раз в карьере выиграл гонку, по ходу которой ни разу не уступал лидерство.

По количеству таких этапов британец вышел на чистое первое место в истории Формулы-1, потеснив легендарного Айртона Сенну.

В топ-5 гонщиков по количеству побед с постоянным лидерством также входят Себастьян Феттель (15), Джим Кларк (13), Джеки Стюарт и Михаэль Шумахер (по 11).

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В статье: Айртон Сенна формула-1 Льюис Хэмилтон
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