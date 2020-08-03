Хэмилтон на Гран-при Великобритании побил рекорд Сенны

Накануне Льюис Хэмилтон в седьмой раз стал победителем домашнего этапа Формулы-1 на автодроме в Сильверстоуне. Что интересно, пилот Мерседеса после прокола на последнем круге финишировал на трех колесах, опередив Макса Ферстаппена всего на 5,8 секунды.

Третья победа в сезоне стала для Хэмилтона особенной – Льюис в 20-й раз в карьере выиграл гонку, по ходу которой ни разу не уступал лидерство.

По количеству таких этапов британец вышел на чистое первое место в истории Формулы-1, потеснив легендарного Айртона Сенну.

В топ-5 гонщиков по количеству побед с постоянным лидерством также входят Себастьян Феттель (15), Джим Кларк (13), Джеки Стюарт и Михаэль Шумахер (по 11).