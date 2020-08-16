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Формула-1. Стартовый протокол главной гонки Гран-при Испании
Старт-лист гонки
Сегодня, 16 августа в 16:10 по Киеву начнется главная гонка Гран-при Испании.
Вашему вниманию стартовый протокол гонки:
Результаты Квалификации вы можете посмотреть
Результаты Практики 3 вы можете посмотреть
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