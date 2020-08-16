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Формула-1. Хэмилтон побеждает на Гран-при Испании, Ферстаппен - второй
Результаты главной гонки
Сегодня, 16 августа состоялась главная гонка седьмого после карантина этапа Формулы-1 Гран-при Испании.
Победу в соревнованиях одержал пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон, вторым стал представитель "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, ТОП 3 замкнул еще один пилот "Мерседес" Валтерри Боттас.
Результаты главной гонки Гран-при Испании:
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