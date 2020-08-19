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Состояние Дзанарди, попавшего под фуру заметно улучшается

Автоспорт
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Бывший пилот пережил уже две аварии

Состояние Дзанарди, попавшего под фуру заметно улучшается
Новина українською

Состояние бывшего гонщика Формулы-1 Алессандро Дзанарди улучшается, сообщили в госпитале Сан-Раффаэле, где он проходит лечение.

"После нахождения в отделении интенсивной терапии с 24 июля, у пациента отмечается значительное улучшение клинической картины. В настоящий момент ему оказывается помощь и лечение в отделении нейрореанимации, которым руководит профессор Луиджи Беретта", — приводит заявление госпиталя Сан-Раффаэле GPBlog.

Напомним, 19 июня Дзанарди получил травмы в результате столкновения с грузовиком. Ветерана автоспорта эвакуировали с места происшествия при помощи вертолёта и экстренно доставили в ближайшую больницу. У него диагностировали множество травм, в том числе черепно-мозговую.

В 2001 году итальянец потерял обе ноги в результате аварии в гонке CART. Невзирая на тяжелейшие травмы, он сумел вернуться в спорт и выступал в чемпионате WTCC и других сериях. В 2016 году завоевал золото на Паралимпиаде. В минувшем году Дзанарди принял участие в этапе туринговой серии DTM.

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В статье: формула-1 Алекс Дзанарди
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