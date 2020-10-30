В Феррари отреагировали на высказывания руководства Ред Булл

Исполнительный директор "Феррари" Луи Камильери отреагировал на высказывание консультанта "Ред Булл" Хельмута Марко, который пригрозил уходом австрийской команды и сестринской "Альфа Таури" из Формулы-1, если доработка двигателей не будет заморожена с 2022 года.

"Мы, и под этим я подразумеваю ФИА, Liberty Media и всех производителей двигателей, должны надлежащим образом сбалансировать свои цели, которые иногда противоречат друг другу с точки зрения инноваций, экологической составляющей и затрат. Последний фактор слишком часто игнорируется, создавая опасность для всех.

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Мы категорически против заморозки на доработку силовых установок, поскольку это противоречит духу Ф-1. Я думаю, важно подчеркнуть, что действующие правила уже предусматривают ограничения в 2023 году. Грядущие изменения в регламенте касаются и топлива, что неизбежно предполагает разработку некоторых компонентов силовой установки. Это очень сложная тема, о которой мы активно говорим со всеми заинтересованными сторонами", — приводит слова Камильери итальянская версия Motorsport.