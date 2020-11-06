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В новом календаре на этапах Ф-2 и Ф-3 будет проводиться по три гонки
Календарь гонок Ф-1 пока не представлен
Календарь сезонов Формулы-2 и Формулы-3 на 2021 год претерпит существенные изменения по сравнению с нынешним годом.
Так, в целях сокращения расходов, количество этапов в Формуле-2 будет сокращено до восьми. Но число гонок не уменьшится, их будет по-прежнему 24. Это станет возможным благодаря тому, что на каждом этапе будет проводиться по три гонки, сообщает официальный сайт Формулы-2.
В то же время в Формуле-3 сезон-2021 примет лишь семь автодромов, но количество гонок вырастет с 18 до 21.
Ещё одним нововведением будет то, что этапы Формулы-2 и Формулы-3 будут разнесены по разным гоночным уик-эндам Формулы-1. При этом календари обеих серий пока не обнародованы, ведь не представлен и официальный календарь Ф-1.
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